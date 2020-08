De 712de Meyboom staat meer dan ooit symbool voor hoop JMBB

09 augustus 2020

18u29 2 Brussel Corona heeft heel wat plannen in het water doen vallen, maar de Brusselse Meyboom is moeilijk kapot te krijgen, zo bleek vandaag opnieuw. Op het kruispunt van de Zandstraat en de Broekstraat is vanmiddag dan ook naar goede gewoonte de mythische Meyboom geplant, en dat voor de 712de keer.

Ondanks de vele afgelastingen in de hoofdstad was het al snel duidelijk dat één evenement niet kon sneuvelen: de Meyboomplanting. De planting van de boom vond voor het eerst plaats in 1213, om een overwinning op de Leuvenaars te vieren. De precieze ontstaansgeschiedenis kent verschillende verhalen: van een Brusselse trouwpartij die door Leuvenaars zou zijn opgestookt en waarbij de Brusselaars aan de zege geholpen werden door de gezellen van Sint-Laurentius tot een ander bruiloftsverhaal, waarbij een Leuvenaar met een Brusselse dame trouwde en die gebeurtenis wou vieren door een Meyboom te planten.

Hoop

Hoe dan ook: er kwam een ruzie of een gevecht aan te pas, en die werd door de Brusselaars gewonnen. Die overwinning op de Leuvenaars wordt sinds 1213 gevierd door de planting van de Meyboom. Dat moment is intussen uitgegroeid tot een typisch folkloristische gebeurtenis die steevast op 9 augustus plaatsvindt. Dit jaar was er echter niet meer dan een tweehonderdtal aanwezigen van de verschillende verenigingen ter plekke om de planting bij te wonen, in tegenstelling tot het traditioneel grote publiek tijdens andere jaren. Ook kon niet elke vereniging er zijn, en werd er geopteerd voor een lichtere en kleinere boom dan gewoonlijk.

“Het was een speciale editie, maar we doen dit al meer dan zevenhonderd jaar dus we waren verplicht om iets te doen”, reageert Brussels burgemeester Philippe Close (PS). “Ondanks de crisis hebben we de boom geplant en is de Brusselaar op de afspraak.”

De burgervader benadrukt de boodschap van hoop en vreugde waar de Meyboom voor staat. “De Meyboom is een traditie die voor hoop staat. Zelfs tijdens deze zware crisis willen we die boodschap overdragen.” En één ding is zeker, vervolgt hij: “De Meyboom blijft in Brussel.”