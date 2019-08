Gesponsorde inhoud De 5 leukste activiteiten om te doen in Brussel op autovrije zondag Aangeboden door Bike Brussels Commerciële redactie

11 september 2019

09u00 0 Aangeboden door Bike Beurs Brussel Op 22 september is het Autoloze Zondag in onze hoofdstad. Van 9u30 tot 19u is het hele Brusselse Gewest gesloten voor auto’s en gemotoriseerde voertuigen. Dé moment om Brussel eens op een andere manier te leren kennen. Van concertjes meepikken tot een beurs waar je álles te weten komt over fietsen, deze activiteiten mag je absol uut niet missen!

1. Bezoek de Bike Brussels Beurs in Tour & Taxis en ontdek alles over fietsen en actieve mobiliteit. Op de beurs ontdek je de nieuwste innovaties in de wereld van fietsen en kan je alle fietsmodellen uittesten op een indoor én outdoor wielerpiste! Voor wie het rustiger aan wil doen: tijdens de beurs worden op verschillende momenten voordrachten georganiseerd waarbij experts spreken rond de toekomst van de fiets en hoe fietsen bepaalde mobiliteitsproblemen de wereld uit kunnen helpen. Voor de kleinsten voorziet Bike Brussels Beurs kindvriendelijke activiteiten rond fietsen en mobiliteit. De beurs is te bezoeken van 20 tot 23 september in Tour & Taxis Brussel. Meer info vind je via www.bikebrussels.be.

2. Geniet van de autoloze zondag op het Bockstaelplein waar Maison de la Création de deuren openzet voor het grote publiek. Maison de la Création is een cultureel centrum dat voortgroeide uit een burgerinitiatief. Zij zijn vooral bezig met socio-artistiek werk, geïnspireerd door wat buurtbewoners, verenigingen en artiesten hen aanbrengen. De werken en andere artistieke activiteiten waarmee het Maison de la Création bezig is, zullen te zien zijn op het Bockstaelplein én in het prachtige gebouw waar het initiatief gehuisvest is, het voormalige gemeentehuis van Laken op het Bockstaelplein.

3. Tijdens autoloze zondag is iedereen welkom tussen 10u30 en 12 uur om mee aan te schuiven bij het reuzeontbijt van de Wetstraat. Tussen Wetstraat nummer 36 en nummer 77 zal een enorme ontbijttafel te vinden zijn waar maar liefst 800 mensen van een ontbijt kunnen genieten. Het initiatief gaat uit van een hotelketen in samenwerking met een fairtrade koffiemerk. De toegang is gratis, maar de aanwezigen worden wel aangemoedigd om een vrije bijdrage te leveren. De opbrengst gaat intefraal naar GoodPlanet Belgium, het Rode Kruis en Birds Bay.

4. In het Warandepark en op het Paleizenplein in kunnen jong en oud tijdens autovrije zondag genieten van het evenement Landelijk Brussel. Een stadsfestival in hartje Brussel waar je kan genieten van leuke foodtrucks en een bar met heerlijke drankjes en cocktails. Verder zal je in het park terecht kunnen op een marktje met artisanale en zelfgemaakte producten, geniet je met je kinderen van een aantal kermisatracties en zal er randanimatie voorzien zijn voor jong en oud. Het spreekwoordelijk neusje van de zalm is het ‘vegan dorp’ in het Warandepark.

5. Muziekliefhebbers zijn welkom op de Anspachlaan. Om en rond de Ancienne Belgique kan je genieten van verschillende muzikale traktaties naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de concertzaal. Zo kan je er al vanaf de namiddag genieten van de muzikale beats van Global Street Sounds, een gezellig buitenfestival. Het Brusselse label Rebel Up! stelt er vervolgens de verschillende artiesten voor die je dit seizoen te zien krijgt in de AB.

Wie tijdens autoloze zondag afzakt naar Brussel, komt best met het openbaar vervoer. Enkel hulpdiensten, voertuigen van openbaar nut en personen in het bezit van een doorgangsbewijs mogen rijden in de zones die voor het autoverkeer verboden zijn.