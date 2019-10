Datum proces Vertenten versus KBVB nog niet bepaald WHW

29 oktober 2019

12u13 0 Brussel Voor de Brusselse arbeidsrechtbank is de zaak ingeleid die ex-scheidsrechter Bart Vertenten aangespannen heeft tegen de KBVB. Omdat de verschillende partijen geen overeenstemming vonden zal de rechter zelf een kalender opstellen voor de rest van de procedure.

Vermoedelijk zal pas binnen een zestal weken duidelijk worden wanneer de zaak zal gepleit worden. De scheidsrechter zelf was niet aanwezig.

Na de reeks huiszoekingen in oktober vorig jaar, in het kader van het voetbalschandaal, werd hij ontslagen. “Omdat het vertrouwen geschonden is.” De Voetbalbond verwees in de ontslagbrief naar een perscommuniqué van het federaal parket. Daarin ging het onder meer over contacten van Vertenten met makelaar Dejan Veljkovic en over een onterecht gefloten penalty in de match Antwerp-Eupen.

Volgens zijn advocaten maakte Vertenten zich niet schuldig aan matchfixing en is de bond op zijn minst voorbarig te werk gegaan. Volgens advocaat Hans Rieder verwees naar het scheidsrechtersverslag, waarin de lijnrechter de fout krijgt voor de niet-gefloten strafschop. Daarnaast zou Vertenten amper op fouten te betrappen zijn geweest, aldus Rieder. Hij had wel contacten met Veljkovic, maar over de omgang met makelaars staat niets in de contracten van de scheidsrechters. Omdat hij nog maar 29 was en aan het begin stond van een veel­belovende carrière, eist Vertenten een schadevergoeding van 130.000 euro.