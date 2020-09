Dante Vanzeir hoopt met steun van Unionfans eerste thuiszege te boeken: “Er is niets blijven hangen na vorige week” DRIES CHARLIER

16u20 0 Brussel Na de ontgoocheling van vorig weekend, een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Club NXT, maakt Union zich in 1B op voor de komst van koploper Seraing. De Brusselaars tellen na drie matchen wel slechts één punt minder dan de promovendus uit Luik.

“Ik hield gemengde gevoelens over na de wedstrijd”, zegt Dante Vanzeir. “Natuurlijk was ik blij dat ik mijn eerste doelpunt heb kunnen maken en hopelijk is het de start van vele doelpunten. Het was echter jammer dat we de drie punten niet mee naar huis konden nemen, want dat was uiteindelijk wel het doel. Je voelde dat er meer in zat.”

Senne Lammens, doelman van Club NXT, kreeg na de wedstrijd veel lof. “In mijn ogen was het fiftyfifty. Lammens speelde een goede wedstrijd en pakte een paar goede ballen, maar onze afwerking was niet zuiver genoeg. We trapten te veel ballen binnen zijn bereik, waardoor hij een kans kreeg en die greep hij ook telkens goed. We moeten toch vooral naar onszelf kijken. Onze efficiëntie moet omhoog, want zulke wedstrijden moeten we eigenlijk vlot kunnen winnen.”

Niet wakker

Club NXT kwam meteen na de aftrap op voorsprong. Bij Union leken ze niet wakker. “Wij verwachtten de lange bal niet. Je kan inderdaad zeggen dat we niet wakker en geconcentreerd waren vanaf de eerste seconde. Dan gebeuren zulke zaken. We herpakten ons nadien wel goed.”

“Het is misschien beter dat het zo vroeg op het seizoen tegen deze tegenstander is gebeurd. We hebben dus de kans om dit puntenverlies nog goed te maken. Als dit in belangrijke wedstrijden gebeurt, dan is dat wel dubbel zo zuur.”

Strijd om de eerste plaats

“Er is niets blijven hangen in onze hoofden. We hebben geleerd uit onze fouten. We weten nu wat we beter moeten doen en hebben getraind zodat we zaterdag wel de drie punten kunnen pakken. Het is voor ons weer een nieuwe kans. Uiteindelijk staan we in het klassement nog steeds vrij goed. Als we winnen, klimmen we zelfs naar de eerste plaats.”

“Het gaat sowieso deugd doen om weer voor onze supporters te spelen. Na die vele maanden zonder fans kijk ik er wel naar uit. Het is voor mij ook weer een speciale wedstrijd, want het wordt mijn eerste keer voor het thuispubliek. Zelf ben ik heel enthousiast. Als we hen tegen Club NXT erbij hadden gehad, wonnen we waarschijnlijk wel en winnen is altijd een must.”