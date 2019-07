Dansers van P.A.R.T.S zwaaien school uit met eigen festival SZM

11 juli 2019

16u17 0 Brussel De eindejaarstudenten van P.A.R.T.S., de Brusselse dansschool opgericht door Anne Teresa De Keersmaeker, organiseren van 2 tot 13 juli het twaalfdaagse GXII-festival. De twaalfde generatie afgestudeerden- P.A.R.T.S. organiseert maar om de drie jaar toelatingsexamens- zorgde voor 44 jonge artiesten. Voor hen betekent het festival in Vorst het einde van hun driejarige opleiding en daarom pakken ze uit met meer dan zestig performances, waaronder ook eigen creaties.

Het GXII-festival biedt een overzicht van het traject dat de studenten afgelegd hebben bij dansschool P.A.R.T.S. De intussen volleerde dansers grijpen terug naar performances die ze in het eerste en tweede jaar maakten. Ze putten uit het repertoire van De Keersmaeker, maar werkten ook nog samen met andere choreografen.

Op het programma is er onder meer “Passing Through” van David Zambrano, “Let It All Out” van Cristian Duarte en “A Twelve Ton Rose” van Trisha Brown. Om het helemaal af te maken, is er nog een exclusief optreden: in samenwerking met pianist Alain Franco voorzien ze de vier uur durende compositie “Das wohltemperierte Klavier” van Johann Sebastian Bach live en integraal van dans.

‘A series of Events’

Mooni Van Tichel (21) enThomas Higginson (21) maakten een eigen performance. Het concept is gebaseerd op een solo die ze in het eerste jaar samen hebben gedanst. Twee jaar verder zijn ze de video van die solo kwijt en bleven ze enkel met de audiodescriptie van de video achter. Het luisteren naar de audio resulteerde in drie verschillende dansstukken en dus juist drie verschillende interpretaties van de audio.

Daarbij waren ze totaal niet geïnteresseerd in het verfraaien van de danspassen. Het esthetische aspect was van geen belang en ze streefden ook niet om iets te maken dat algemeen als ‘mooi’ wordt beschouwd of iets dat perfect was. Daarin kunnen ze pas de vrijheid van hun bewegingen tonen en in geen enkele vorm van esthetische kader vallen.

‘Let It All Out’

Negen studenten brachten de performance ‘Let It All Out’ van Christian Duarte uit Brazilië, zelf ook een oud-leerling van P.A.R.T.S. Het is een ode naar wat ze de voorbije drie jaar hebben gedaan. Een van de danseressen, Rita Alves, legt de performance uit als een constante beweging met uitbarstingen van verschillende archieven die ze doorheen hun studentencarrière hebben geleerd.

“We hebben hier heel veel geleerd en het is ook niet verwonderlijk dat P.A.R.T.S de beste dansschool is, omdat je niet enkel de techniek leert, maar ook gevoed wordt door allerlei vormen van kunst en geschiedenis die je helpen om meer van je ziel in je dans te brengen.”

Naast de dansvoorstellingen zijn er ook nog workshops, marktjes en concerten. De toegang tot het festival is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Je moet je dus eerst inschrijven op hun site.