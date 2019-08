Danser Nick (25) ziet levensdroom uitkomen: “Kan je binnen 9 uur vertrekken naar Los Angeles voor de nieuwe clip van Beyonce?” SZM

Kan je binnen 9 uur het vliegtuig nemen naar Los Angeles? Over deze vraag hoefde Nick Coutsier (25) uit Waterloo niet lang na te denken, toen hij gebeld werd door een crewlid van de grote Beyonce. Vijf jaar nadat de jongeman afgestudeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, danst hij als freelance voor verschillende projecten en choreografen over heel de wereld. Voor de jongste videoclip van Beyonce, 'Spirit', waren slechts twee niet-Amerikaanse dansers gevraagd.

Danser Nick Coutsier uit Waterloo nam zijn eerste dansles toen hij 13 was. Het dansen stroomde wel al langer door zijn bloed, deels door zijn Congolese afkomst. “Ik herinner mij dat mijn tante, Miss Ngalula, mij voor het eerst een Congolese dans aanleerde toen ik drie jaar was,” zegt Nick. Het dansen begon in zijn middelbaar wel meer en meer een prioriteit te worden en als snel deed hij audities voor verschillende projecten. “Mijn moeder wou natuurlijk dat ik eerst mijn diploma behaalde dus hadden we een deal gesloten dat ik na mijn middelbaar naar Los Angeles ging vertrekken, omdat ook iedereen op castings zei dat je daar moest zijn als danser.”

Op zijn lijf geschreven

Op zijn 18de was hij dan op een vlucht naar Los Angeles om er carrière te maken. “Uiteindelijk ben ik maar vijf maanden gebleven”, zegt Nick. “Ik had het gevoel dat ik diepgang miste in mijn dans en besloot om meer te gaan leren over het vak.” Nick schreef zich in voor het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, waar hij zich wou verbreden in moderne dans. “Die ingangsauditie was de moeilijkste die ik ooit heb gedaan,” zegt hij. “Ik had ook enorm veel druk op mijn schouders gelegd, omdat ik echt wou binnen geraken.” De opleiding van drie jaar kon hem achteraf die diepgang geven die hij in het begin miste. “In het Conservatorium vormen ze echt persoonlijkheden bovenop dansers. Je leert zoveel over het vak zowel in de praktijk als theorie, waardoor ik achteraf wel meer de legitimiteit voelde om mezelf een danser te noemen.”

Dansen voor Queen B

Voor de zomer werd Nick gebeld door choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui. “Ik weet nog dat ik toen in Genève was en hij vroeg of ik wou meewerken aan een project samen met een andere danseres uit Parijs, Josepha Madoki.” Samen met Josepha repeteerden ze een duo van Cherkaoui, maar kregen eigenlijk zelf geen informatie voor wat of wie het was. “Ze hadden ons gewoon gevraagd om Cherkaoui te assisteren voor een choreografie.” Toen Nick weer in Brussel was, werd hij opeens gebeld door een crewlid van Beyonce. “Ik moest mij plots klaarmaken en had een vlucht voor binnen 9 uur naar Los Angeles. Toen ik daar aankwam stond een taxi op mij te wachten en werd ik meteen naar een dansstudio gebracht waar Beyonce en haar dansers waren.” Nick en Josepha werden voorgesteld en mochten hun duo dat ze samen met Cherkaoui hadden ingeoefend voorstellen. “Op dat moment heb je eigenlijk geen tijd om de fan uit te hangen, omdat je omringd bent door de beste dansers en zo’n professionele sfeer.”

Bovenop in dezelfde ruimte als Beyonce te zijn, merkte Nick ook dat alle dansers zwart waren. “Meestal zijn zwarte dansers een enkeling, maar het feit dat de hele cast zwart was, creëerde het gevoel dat we eigenlijk van iets deel uitmaakten dat veel groter dan onszelf was.” Nadat ze hun duo hadden voorgesteld, kregen ze te horen dat ze die eigenlijk zelf in de videoclip gingen dansen. En dat gebeurde een paar dagen later midden in de woestijn. “De set was surreëel, ik zoomde elke keer in en uit en wou van elk moment genieten dat ik daar was tot ze plots “it’s a wrap” riepen.”

“Beyonce zei hoe mooi ze het duo vond en om dat horen, maakte voor mij de cirkel rond. Zeven jaar geleden was ik naar Los Angeles gekomen, maar voelde ik dat ik iets miste als danser en op dat moment was het het tegenovergestelde, ik voelde mij op mijn plaats en deel van een project dat groter was dan mezelf en dan ons.”