Dan toch niet langer mondmasker verplicht wanneer je in Brussel fietst of met step rijdt Robby Dierickx

15 augustus 2020

16u04 1 Brussel Fietsers en stepgebruikers moeten dan toch geen mondmasker dragen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat laat minister-president Rudi Vervoort weten. De maatregel wordt teruggeschroefd na tal van klachten van inwoners en verenigingen. Ze moeten wel steeds een mondkapje op zak hebben.

Sinds woensdag is het dragen van een mondmasker verplicht in heel het Brussels gewest voor iedereen ouder dan 12 jaar. Een maatregel die Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) invoerde omdat de drempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners in het gewest over de voorbije zeven dagen overschreden werd. Zowel op openbare als op privédomeinen die publiek toegankelijk zijn, geldt de maatregel.

Klachten

Wie intensief sport, moet geen mondmasker dragen. Wie met de fiets naar het werk rijdt of wie met een step door de hoofdstad tuft, moest dat wel doen. Daarop kwam echter heel wat kritiek van inwoners en verenigingen zoals de Fietsersbond en Gracq. “Ik kan me vinden in die klachten en na raadpleging van de teams die instaan voor de sanitaire follow-up en van de deskundigen heb ik beslist om het mondmasker niet langer te verplichten voor wie zich met de fiets of de step verplaatst op de openbare weg en waar de social distancing gerespecteerd kan worden”, klinkt het. “Dat betekent wel dat elke fietser of stepgebruiker steeds een mondmasker op zak moet hebben in het geval er geen afstand bewaard kan worden. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je stopt voor het rode licht in de onmiddellijke nabijheid van voetgangers en andere fietsers of wanneer je een verkeersvrije zone oversteekt.”