Dan toch geen protestwandeling door boze marktkramers vlooienmarkt: “Geen zin in boete van 250 euro” SHVM

18 mei 2020

08u12 1 Brussel De geplande protestwandeling van de marktkramers van de vlooienmarkt op het Vossenplein in Brussel is dan toch niet doorgegaan. “Niemand van ons heeft zin in een boete.”

De marktkramers vinden het niet correct dat enkel markten met vijftig kramen mogen doorgaan, en grotere markten nog niet. Bij wijze van protest wilden ze allemaal samen de straat op te komen. De regels van social distancing zouden daarbij gerespecteerd worden. De Brusselse politie waarschuwde de handelaars eerder al dat betogingen niet toegelaten zijn, maar volgens Michel Deschuytere, voorzitter van de vereniging Vrienden van de Oude Markt, ging het enkel om een wandeling.

“We hebben toch beslist om het protest niet te laten doorgaan”, zegt Deschuytere. “Niemand van ons heeft zin om een boete van 250 euro te betalen, en we willen geen problemen veroorzaken. We vinden het wel belangrijk om het even onder de aandacht te brengen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat onze markt ook kan doorgaan aangezien de besmetting in open lucht vrijwel onmogelijk is, en we ons aan de gevraagde afstand houden.”