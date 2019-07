Damejeanne maakt plaats voor BARGE SZM

19 juli 2019

17u57 0 Brussel Na drie jaar trokken de uitbaters van Damejeanne in mei de deur achter zich dicht. Het hippe café op de hoek van de Diksmuidelaan kon gelukkig de fakkel overgeven aan BARGE. Een dynamisch duo die er met veel enthousiasme inspringt.

BARGE is een restaurant met een concept bedacht door Barbara en Gregoire. Zij willen hun verhaal: de ontmoeting tussen twee mensen die dezelfde passie en ambitie delen overdragen aan hun klanten.

Koken is voor hen niet enkel een noodzaak, maar ook een vakmanschap waarover nagedacht moet worden. Wijn is ook niet enkel om te drinken, maar vertelt iets over tijd en geduld. In een leven waar alles altijd sneller en sneller moet gaan, willen zij een bubbel creëren in het midden van de stad, waar je van een maaltijd kan genieten.

Het restaurant is elegant, minimalistisch en zet vooral in op de kwaliteit van de producten zodat er weer verhalen en anekdotes verteld worden aan tafel.

Bij BARGE kan je in de middag hun driegangenmenu proberen voor 28 euro en in de avond is er een vijfgangenmenu voor 55 euro.