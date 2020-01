Dam Sum, dumplings zoals je ze nergens anders in Brussel vindt Redactie

28 januari 2020

12u16 0 Brussel Sinds kort hoef je voor de verse Chinese dumplings van Dam Sum niet meer naar Elsene. Het dumplingparadijs opende in het centrum van Brussel een tweede vestiging. Wij gingen proeven.

Dat je niet duur hoeft te doen om het interieur van je restaurant wat sfeer te geven. Je hebt het pas na een tijdje door, maar die leuke lampenkappen aan het plafond? Zijn gewoon plastic vergieten. Het trucje zegt wel iets over de keuken van Dam Sum: ze houden er wel van om klanten te verrassen.

Op zich ook verrassend: de eigenaar van Dam Sum is een Fransman. Hij woonde jaren in China en miste de smaken van ‘echt’ Chinees eten toen hij weer naar Europa verhuisde. Dus vloog hij zelf koks over uit Maleisië die getraind zijn in de Aziatische keuken.

‘Long Bao’

In de achterste hoek van het restaurant vouwen twee chefs in zwarte koksjassen dim sums, gestoomde deegpakketjes met groeten, vlees of vis. Je kan vijftien soorten dim sum bestellen, maar eigenlijk zou je vooral een ‘Long Bao’ moeten proberen. Op die gestoomde balletjes zijn ze bij Dam Sum zelf het fierst. Want het zijn dumplings met een verrassing. In het balletje zit soep met vlees of zeevruchten opgesloten. Een Chinese delicatesse die uiterste kunde vereist en nergens anders in Brussel kan krijgen.

De ober brengt ons de ‘Xiao Long Bao’ - de ‘signature’ soepdumpling met varkensvlees - in het mandje waarin ze gestoomd zijn. Hij serveert de drie deegbolletjes met een waarschuwing: de soep is erg heet. We plegen hoogstwaarschijnlijk een grote dim sum-misdaad, maar besluiten een dumpling uit voorzorg lek te prikken op een lepel. De bouillon is inderdaad heet, maar ook vooral heerlijk. Dat geldt ook voor de rest van het vakkundig samengestelde balletje: subliem.

Combineren

Wie zichzelf geen hele avond wil volproppen met dumplings kan bij Dam Sum verschillende hoofdgerechten bestellen. Je mag verschillende vleesgerechten combineren met verschillende soorten rijst en groenten. Wie onbekend is met het concept, moet zich ook nu weer een beetje laten verrassen. Mag je bij de Crispy Lemon Chicken (€12,5) ook wat groenten verwachten? En wat is de portiegrootte? Sommige gerechten zijn er in maat M en L, maar de krokante kipstukjes dan weer niet. Als we bestellen blijkt het antwoord op de eerste vraag nee. Geen groentjes, enkel krokante kip met een friszuur sausje. De portiegrootte: véél. De malse Black Pepper Beef (medium: €14) krijgt dan weer wel gezelschap van paprika en ui en heeft met wat witte rijst (€1,5) meer weg van een volwaardig hoofdgerecht.

Maar wie heeft er nog hoofdgerechten nodig als je urenlang kan smullen van mandjes vol verrukkelijke verrassende bolletjes?

Onze score

Eten: 8,5/10

Bediening: 7/10

Comfort: 7/10

Locatie en uren

Brandhoutkaai 51, 1000 Brussel

Website: www.damsum.com

Maandag en dinsdag: 18.30 tot 22.00 uur.

Woensdag: 18.30 tot 22.30 uur.

Donderdag: 12.00 tot 14.30 uur en 18.30 tot 22.30 uur

Vrijdag en zaterdag: 12.00 tot 14.30 uur en 18.30 tot 23.00 uur

Zondag: 12.00 tot 14.30 uur en 18.30 tot 22.30 uur

Prijzen

Voorgerecht: 5,5-9 euro

Hoofdgerecht: 15-40 euro

Dessert: 5,5-7,5 euro