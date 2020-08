Dalende trend niet stabiel: weekgemiddelde stijgt met 7 procent SRB

26 augustus 2020

08u45 0 Brussel Het aantal coronabesmettingen in Brussel is in de derde week van augustus met zeven procent gestegen. Landelijk daalde de geregistreerde gevallen juist met acht procent.

Even leek het erop dat het aantal besmettingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou stagneren. Het hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie kondigde gisteren aan dat de regio de afgelopen week een daling van 2 procent optekende.

Experts waarschuwden al dat die trend mogelijk niet duurzaam was. De nieuwe dagcijfers op het dashboard van Sciensano lijken dat te bevestigen. In de week van 17 tot 23 augustus raakten 896 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een stijging van 7 procent vergeleken met een week eerder.

De cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano houden nog geen rekening met de afgelopen vier dagen. De VUB-website coronafacts neemt die data wel al mee. Ook daar zien we de afgelopen zeven dagen een stijging (10 procent). Dinsdag testten 92 mensen positief. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stabiel en schommelt al een hele tijd rond de 100.