Daklozen schuldig aan doodslag op landgenoot Wouter Hertogs

18 september 2020

09u07 0 Brussel De jury van het Brusselse hof van assisen heeft Nicolae Dragu en Vasile Zaharia beiden schuldig geoordeeld aan doodslag op Traian Zoltan. De 50-jarige man - net als de twee beschuldigden een dakloze - werd op 17 september 2018 levenloos teruggevonden in een houten gelegenheidshut aan de Keizerlaan in Brussel.

De jury volgde de stelling van advocaat-generaal Aurélie Baurain en vond Nicolae Dragu (44) en Vasile Zaharia (53) schuldig aan doodslag. Het slachtoffer was overleden aan de gevolgen van slagen met een stomp voorwerp (een ijzeren staaf) en verstikkingsbewegingen, dit gekoppeld aan een alcoholintoxicatie en een zwak hart. De twee beschuldigden hadden de nacht van 15 op 16 september doorgebracht in de hut, in het gezelschap van Traian Zoltan. De mannen hadden bier en vodka gedronken, waarna een gewelddadige ruzie ontstond over een geldkwestie. Beide mannen stelden dat ze hem hadden aangevallen omdat ze hem ervan hadden verdacht achter de diefstal van een aantal bezittingen en geld te zitten. Het was naar eigen zeggen echter niet hun bedoeling hem te doden.