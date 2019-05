Dakloze voor hof van beroep na poging doodslag tegen agent WHW

23 mei 2019

18u22 0 Brussel Ahmed E. stond vandaag terecht voor het Brusselse hof van beroep voor poging tot doodslag op een politieagent. In eerste aanleg, waar de man verschenen was zonder advocaat, werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld.

De dakloze had op 17 september 2018 een agent verwond met een mes, toen die laatste hem bevolen had het Brusselse Maximiliaanpark te verlaten. Een andere agent opende vervolgens het vuur op de dakloze. Opvallend: een tiental mensen kwamen hun steun betuigen aan de man. “We hebben verzamelen geblazen om de zaak van Ahmed onder de aandacht te brengen. In drie maanden tijd is hij door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld tot vijf jaar cel voor poging tot doodslag op een agent”, aldus een van de militanten, “hij kreeg geen uitstel omdat hij nergens gedomicilieerd is. We vinden dat overdreven en schokkend hoe een dakloze aangepakt wordt. We hebben er dus alles aan gedaan om erachter te komen wie hij is en om hem een advocaat te vinden. We waren net op tijd om in beroep te gaan. En we menen dat we dit zichtbaar moesten maken”,