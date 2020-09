Dakloze Roemenen doden landgenoot met ijzeren staaf: “Maar we wilden hem niet doden” Wouter Hertogs

09 september 2020

12u26 0 Brussel Deze week staan Nicolae Dragu en Vasile Zaharia terecht voor het Brusselse hof van assisen. Beide daklozen worden ervan beschuldigd twee jaar geleden de 50-jarige Traian Zoltan, eveneens een dakloze, om het leven te hebben gebracht. Zelf minimaliseren ze de feiten.

Op 17 september 2018 werden de Brusselse hulpdiensten opgetrommeld door I.T. en Zaharia. Ze verklaarden dat een van hun vrienden zich in een houten gelegenheidshut bevond aan de Keizerslaan en dat ze zich ongerust maakten. Ze gaven aan dat er zich twee dagen voordien een ruzie had afgespeeld in de hut en dat hun vriend gewond was geraakt. Even later ontdekte de politie het levenloze lichaam van Zoltan. Volgens de wetsdokter was het slachtoffer in de loop van de voorafgaande 24 uur overleden. Het vertoonde verwondingen langs de volledige linkerzijde van het lichaam als gevolg van slagen met een stomp voorwerp. Verwondingen aan de lippen wezen dan weer in de richting van een poging tot verstikking.

Volgens de arts was het overlijden een gevolg van die blessures, in combinatie met een alcoholintoxicatie en hartproblemen. Uit onderzoek bleek dat de hut bewoond werd door Dragu en zijn partner. Het slachtoffer sliep geregeld op een bank in de buurt. Tijdens zijn ondervraging gaf Zaharia aan dat hij de nacht van 15 op 16 september 2018 in de hut had doorgebracht, samen met Dragu en Zoltan. Hij verklaarde dat ze die avond bier en vodka hadden gedronken en dat hij nadien in slaap was gevallen. ‘s Nachts had hij naar eigen zeggen een slag gehoord, maar pas de ochtend nadien bleek dat Zoltan overleden was. Uit angst voor represailles van Dragu had Zaharia niet naar de politie durven bellen, luidde het. Dragu werd twee weken later opgepakt in Frankrijk toen hij van plan was naar Groot-Brittannië over te steken. Hij gaf toe dat hij Traian tijdens een ruzie een aantal keer had geslagen met een loden buis. Volgens hem had Zaharia dat ook gedaan. Zaharia hield het in een later verhoor op één slag. Toen ze de ochtend nadien vaststelden dat Zoltan dood was, sloten ze de hut af met een slot. Beide mannen stellen dat ze hem hadden aangevallen omdat ze hem ervan hadden verdacht achter de diefstal van een aantal bezittingen en geld te zitten. Het was naar eigen zeggen echter niet hun bedoeling hem te doden.