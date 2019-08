Dakloze man die 12 dagen voor gemeentehuis van Elsene kampeerde, behoudt zijn leefloon SZM

14 augustus 2019

16u21 0 Brussel In Elsene sliep een dakloze man sinds 1 augustus uit protest voor het gemeentehuis. Hij zou zijn leefloon verliezen omdat hij niet genoeg “zichtbaar” zou zijn op het gebied van de gemeente. Na 12 dagen voor de gemeente overnacht te hebben, heeft hij het OCMW kunnen overtuigen en behoudt hij zijn leefloon. Dat meldt Bruzz woensdag.

Frank Laeremans (55) zette uit protest sinds 1 augustus zijn tent op voor het gemeenthuis van Elsene. Eind juli kreeg hij van zijn sociaal assistent te horen dat het OCMW zijn leefloon zou stopzetten. De reden daarvoor is dat hij onvoldoende “zichtbaar” zou zijn in de gemeente. Om een leefloon te verkrijgen, moet je namelijk je link met de gemeente kunnen aantonen, maar voor iemand zonder vaste verblijfplaats is dat moeilijk te bewijzen.

Transacties buiten Elsene

Via zijn rekeninguittreksels werd er opgemerkt dat hij geld zou hebben afgehaald aan het station Brussel-Zuid en dat hij een koffie gedronken zou hebben in Brussel-Stad. Hierdoor dreigde hij zijn leefloon te verliezen bij het OCMW van Elsene. Voor Laeremans kan hij als dakloze niet anders dan zich te verplaatsen. “Ja, dat is waar, ik ben niet altijd in Elsene. Als dakloze verplaats je je veel”, zegt Frank aan La Capitale. “In Elsene, kan ik geen douche nemen of mijn kleren wassen voor weinig geld, daarom moet ik naar andere gemeentes gaan.”

De man heeft geen vast adres en heeft een vrouw en jonge zoon in Kenya, waar hij al zeven jaar woont. Hij kwam anderhalf jaar geleden terug om zijn zoon te laten erkennen als Belg en werd zo in een peperdure administratieve rollercoaster verwikkeld. Elke keer vroegen ze hem een nieuw document. Uiteindelijk kon hij geen hotel meer betalen en eindigde op straat. Al enkele maanden is hij nu dakloos. Hij heeft een referentieadres bij het OCMW van Elsene, waardoor hij bepaalde rechten heeft, zoals een leefloon. Dat geld heeft Laeremans nodig omdat hij in Kenya voor zijn familie moet zorgen. Daarom heeft hij twaalf dagen zijn tent voor het gemeentehuis opgezet en daar geslapen om zich zichtbaar te maken bij het OCMW.

OCMW overtuigd

Afgelopen dinsdag beraadde het OCMW zich over zijn situatie en zijn protest werd gehoord. Ze beslisten dat Laeremans zijn leefloon kon behouden. Daarbij kreeg hij ook hulp van de Vakbond van de Giganten, die in maart is opgericht en wekelijks samenkomen om hun gebruikers in moeilijke situaties te verdedigen. Via die vakbond werd hij ook in contact gebracht met een advocaat die zich over zijn dossier zal buigen.

Laeremans ziet ondertussen zijn zoon opgroeien via Skype-gesprekken. Hij hoopt snel met het Belgisch paspoort van zijn zoon te kunnen terugkeren.