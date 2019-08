Dakbrand in Schaarbeek JCV

22 augustus 2019

18u15 0 Brussel In de Bijenkorfstraat in Schaarbeek is donderdagnamiddag een dakbrand uitgebroken. Er vielen geen gewonden.

Het vuur ontstond rond 17 uur. De oorzaak is waarschijnlijk een ongeluk, maar de precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Omdat er niemand thuis was in het gebouw, vielen er ook geen gewonden.

De brandweer was het vuur snel meester. De zolder van het gebouw liep waterschade op, maar verder is het gebouw nog steeds bewoonbaar.