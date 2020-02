Dakbrand bij discotheek Mirano: twee gebouwen ontruimd JCV

18 februari 2020

16u24 3 Brussel Bij werken aan het dak van de discotheek Mirano op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node is er dinsdagnamiddag brand uitgebroken. De gebouwen aan weerszijden van de discotheek werden uit voorzorg geëvacueerd.

De brandweer is ter plaatse met 4 pompwagens en 2 autoladders. Voorlopig is er geen melding van gewonden. Het vuur brak uit in een vals plafond van de discotheek en verspreidde zicht over een oppervlakte van 400 vierkante meter.

“Het klopt dat de brandweer rond 14.20 uur is opgeroepen”, zegt Sophie Collignon van uitbaters Art Blanc. “Er waren werken aan het plafond en het dak aan de gang. Voorlopig hebben we nog geen zicht op de schade, maar het ziet ernaar uit dat onze evenementen even niet kunnen doorgaan.”

De nachtclub aan de Leuvensesteenweg was nog maar open sinds september van vorig jaar. Het pand was toen twee jaar dicht geweest, net door een broodnodige renovatie.