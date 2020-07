Dakbar ‘Jardin’ moet apero’s op dak van Parking 58 doen vergeten JCV

02 juli 2020

16u18 0 Brussel Liefhebbers die hun drankje graag nuttigen met een mooi uitzicht op de daken van Brussel, kunnen sinds deze week terecht bij Jardin. Die bar heeft zijn intrek genomen op het dak van het voormalige Actirisgebouw, pal naast de voetgangerszone.

De nieuwe dakbar ligt pal aan de Anspachlaan, al is de ingang op de Kiekenmarkt. Op het dak van het voormalige Actirisgebouw kan je genieten van craft beers, cocktails of wat kleine keuken. “Het is een unieke locatie en je hebt dan ook een van de mooiste zichten op Brussel”, zegt Bruno Volckrick van Jardin. “Momenteel kunnen we zo’n 200 mensen ontvangen, ook al blijven alle coronamaatregelen van kracht. Dat betekent afstand houden en bediening aan tafel. Gelukkig gaan we sowieso voor een ontspannen sfeer.”

Jardin is elke dag open tussen de middag en 23 uur. Dj’s zorgen er regelmatig voor achtergrondmuziek. Het hele concept doet denken aan de apero’s die vroeger werden georganiseerd op het dak van Parking 58 en waar Volckrick een van de drijvende krachten achter was. “Nu is de schaal wat kleiner, maar het uitzicht nog beter”, besluit hij.