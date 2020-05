Dak van Thurn & Taxis krijgt meer dan drie voetbalvelden aan zonnepanelen: “Vrijwel alle stroom gaat naar lokale gezinnen en bedrijven” Jelle Couder

26 mei 2020

12u53 0 Brussel Het dak van het oude goederenstation Gare Maritime op de site van Thurn & Taxis wordt omgevormd tot een immens park van zonnepanelen, goed voor een oppervlakte van 17.000 vierkante meter of meer dan drie voetbalvelden. Het zonnepanelenpark is een van de pronkstuikjes van de nieuwe duurzame wijk die in het station gebouwd wordt.

Tot in de jaren ’80 reden in de Gare Maritime nog de goederentreinen af en aan, maar vandaag is de buurt in volle verandering. Onder de 100 jaar oude daken van het station worden nieuwe gebouwen in hout opgetrokken en bovenop het station is een zonnepanelenveld gebouwd. Dit haalde maandag al een opbrengst van 1 miljoen kWh, nadat het amper drie maanden in gebruik is.

De installatie is het werk van het bedrijf EnergyVision, dat in Brussel niet aan zijn proefstuk toe is. “We hebben nu al tienduizenden zonnepanelen liggen bij bedrijven en op overheidsgebouwen in Brussel”, zegt CEO Maarten Michielssens. “Via het project Brusol plaatsen we ook zonnepanelen bij kansarme gezinnen. Zij hebben immers de minste kansen om zelf te investeren. De opbrengsten verdelen we dan met het gezin.”

Lokaal

De blikvanger is echter het project op Thurn & Taxis. “Dit is goed voor een derde van al onze zonnepanelen in Brussel”, zegt Michielsens. “Wat we hier aan energie produceren is goed voor het jaarverbruik van 900 gezinnen. We houden dat ook lokaal, bijna alle stroom die we hier opwekken, wordt ook op de site gebruikt, door de gezinnen en de bedrijven hier.”

De installatie is de grootste die sinds 2013 in België is opgezet. “Wij zijn als bedrijf begonnen, net toen iedereen de sector van de zonnepanelen failliet verklaarde”, zegt Michielsens. “In dat jaar werden immer enkele subsidies gestopt en gingen veel bedrijven over de kop. Maar toen ging nog de meeste opgewekte stroom het net op, met alle schommelingen van dien. Wij doen het anders met ons lokaal model.”

De Gare Maritime is een van de onderdelen van Thurn & Taxis die volledig herontwikkeld wordt. Binnenin de 280 meter lange hal worden 12 houten inbouwvolumes geplaatst die een overdekte wijk vormen. Het volledige project moet tegen eind 2020 afgerond zijn en maakt deel uit van de grote herontwikkeling van Thurn en Taxis. Naast de houten inbouwstructuren blijft de centrale hal behouden. Er komt ook een grote food hall in het gebouw. Eind vorig jaar nam concultancygroep Accenture al zijn intrek in het gebouw, meteen goed voor 1.500 mensen die dagelijks komen werken in de oude loods.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.