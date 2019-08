Dak van carrosseriebedrijf op Leuvensesteenweg vat vuur, rook bevat mogelijk giftig stof SZM

13u10 3 Brussel De Brusselse brandweer moest dinsdag om 10 uur uitrukken voor een grote brand op het dak van een carrosseriebedrijf op de Leuvensesteenweg. Dat meldt de Brusselse brandweer. Vier personen werden lichtjes bevangen door de rook en afgevoerd naar het ziekenhuis. De golfplaten op het dak bevatten ook asbest.

Rond 10 uur heeft een brand gewoed op het dak van een carrosseriebedrijf, dat gevestigd was in een loods op de Leuvensesteenweg. De brand was snel onder controle. “Vier mensen werden bevangen door de rook en naar het ziekenhuis afgevoerd”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. De auto’s ter plaatse liepen geen al te grote schade op. De oorzaak van de brand is wel nog niet gekend. Om de tussenkomst van de brandweer probleemloos te laten verlopen, heeft de politie de Leuvensesteenweg plaatselijk afgesloten voor het verkeer.

“De golfplaten van het dak blijken wel asbest te bevatten”, zegt Derieuw. “De gemeente moet nu de nodige maatregelen nemen.” Schaarbeek bakende hierop een veiligheidsperimeter af. “De rook van de brand bevat fijn en potentieel giftig stof.” Het gemeentebestuur raadt aan om de kinderen vandaag en morgen niet buiten te laten spelen.