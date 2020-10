Dagje koppenlopen in Brussel? Wat doe jij zoal tijdens de coronacrisis Margo Koekoekx

10 oktober 2020

17u47 0 Brussel Zo ziet de Nieuwstraat in Brussel er momenteel uit: in enkele woorden: zonnig en over de koppen lopen. Het is weekend, mooi weer voor de tijd van het jaar én aanlokkelijke kortingen. Als dat niet aantrekkelijk is om naar Brussel af te zakken?

Van aan de Kleerkoperstraat, over het Muntplein en tot het Rogierplein: de Nieuwstraat loopt vol met koopjesjagers.

Een ondenkbaar beeld in deze crisis. Drukte alom en mensen die blijkbaar nog steeds niet weten hoe ze het neusmondkapje of in de volksmond: het mondmasker, moeten dragen. Voor sommigen is het wat versiering onder de neus, voor anderen een wannabe baard op de kin. Wanneer je geen anderhalve meter kan bewaren ben je verplicht het beschermende doekje te dragen. Dat staat op grote spandoeken aangegeven en geef toe: we kennen de regels intussen toch vanbuiten?

Eerste soldendag?

De mid season sale is begonnen. Winkelketens gooien met kortingen om u tegen te zeggen naar de hoofden van de consumenten. Het succes van de actie kon niet uitblijven. Bij winkels staat waar nodig wel beveiligend personeel dat moet waken over het aantal bezoekers in de winkel. Ook de pompjes met het ontsmettende heilig middel staat nog steeds vooraan bij de ingangen. Maar in de winkels zelf is het eigenlijk best druk. Op sommige plekken is dat zelfs nog zacht uitgedrukt.

Kortingen tot wel 50% gelden bij meerdere winkels. Celio*, WE en Springfield om er maar enkelen te noemen. Verder zijn ook de 2+1 gratis geliefde acties die ook vandaag te spotten zijn. Bij Primark staat zoals vaak op drukkere momenten een rij an te schuiven om naar binnen te kunnen.

Sommigen zijn gericht op zoek naar hun boodschappen, anderen zijn gewoon op pad voor een gezellig dagje shoppen. Winkelende Anne-Marie uit Brussel: “Ik ben zelf op zoek naar sportschoenen voor mijn zoon zegt ze. Ik had deze drukte totaal niet verwacht. Eerlijk gezegd schrik ik er zelfs wat van.”

“Voor de politiediensten is het een permanente opdracht om het dragen van de mondmaskers te handhaven. We manen mensen aan in de zones waar het nodig is om het mondmasker te dragen en indien nodig verbaliseren we”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse.

Besmettingen in Brussel

In Brussel staat de teller zaterdag 10 oktober op 1.200 besmettingen. Dat is de som van het aantal positieve testen van de afgelopen veertien dagen.

Onze redactie kon de betrokken schepenen niet bereiken voor een reactie.