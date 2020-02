Dag één van verbod op alcohol in voetgangerszone: meteen 71 boetes JCV

02 februari 2020

11u47 0 Brussel De Politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene heeft de afgelopen nachten al meteen controles uitgevoerd op het alcoholverbod in de voetgangerszone. Dat ging op 1 februari in. De politie schreef al meteen 71 boetes uit.

Het alcoholverbod ging vrijdag om middernacht in. “We hebben een aantal mensen ingezet om dat te controleren”, zegt politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Voor middernacht traden zij preventief op door mensen te waarschuwen en daarna werden er effectief boetes uitgeschreven. Ook in de nacht van zaterdag op zondag waren er controles.”

In totaal schreven de agenten 71 boetes uit, 38 tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag en 33 tijdens de volgende nacht. De politie deed ook een bestuurlijke aanhouding, maar die staat mogelijk los van het alcoholverbod. Wie betrapt wordt met alcohol in de voetgangerszone moet die inleveren en riskeert een boete tot 350 euro.

Perimeter

Het alcoholverbod in de voetgangerszone werd in december goedgekeurd door de gemeenteraad van de Stad Brussel. Het loopt al zeker tot 1 augustus van dit jaar. Daarbij is het nuttigen van alcohol verboden tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends. Het verbod geldt op de Anspachlaan en haar zijstraten tussen Fontainas en het de Brouckèreplein. Het Muntplein, de Kleerkoperstraat en de Zuidstraat vallen er ook onder.

Het verbod kwam er na vele klachten over overlast en vandalisme in de voetgangerszone. Die werden toegeschreven aan overmatig gebruik van alcohol door sommige groepen mensen. “Als mensen, en zeker vrouwen, zich niet op hun gemak voelen in het centrum, dan moeten we daar iets aan doen”, zei burgemeester Philippe Close (PS) daar in het verleden over.