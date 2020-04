Dader partnergeweld bekent: “Gelogen uit schrik voor arrestatie” Wouter Hertogs

29 april 2020

15u32 0 Brussel Een twintiger uit Anderlecht riskeert een celstraf met uitstel voor partnergeweld. Opvallend: pas ter zitting biechtte hij alles op.

Op 25 februari belden de buren van de man de politie met de melding dat er een enorm geroep uit de woning van de beklaagde kwam. De politie kwam meteen ter plaatse maar de rust was al weergekeerd. “Geroep? Ruzie? Hier niet alleszins. Zullen wel valse klachten zijn van onze buren”, reageerde hij tegen de politie. Omdat zijn vrouw toch lichte verwondingen aan het hoofd vertoonde werd een proces-verbaal opgesteld en mocht hij het komen uitleggen voor de Brusselse strafrechter. Daar gaf hij plots alles toe. “Ik had ruzie met mijn vriendin en heb haar enkele fikse duwen gegeven”, klonk het, “ik heb tegen de politie gelogen omdat ik schrik had om gearresteerd te worden. Het was een alleenstaand geval. Normaal ben ik niet agressief.” Het parket vorderde niettemin een celstraf met probatie-uitstel. Als probatiemaatregel werd gevraagd dat de man een cursus agressiebeheersing zou volgen.