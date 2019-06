Daar is ’m, de eerste KFC in ons land (en het is meteen aanschuiven geblazen) SZM

05 juni 2019

16u19 0 Brussel Het is zover, de befaamde Amerikaanse fastfoodketen Kentucky Fried Chicken heeft een vestiging in België. De eerste KFC van het land opende vandaag de deuren in het Noordstation waar ongeveer 70 mensen zullen werken. Daar was er deze middag al een lange wachtrij.

In Nederland werd de eerste KFC 50 jaar geleden geopend en ondertussen zijn er bij onze noorderburen 43 vestigingen. Brussel kon vandaag pas proeven van de befaamde ‘bucket wings’. “We hebben lang gezocht naar de perfecte locatie en franchise partner”, zegt Susan Vreugdenail operationeel verantwoordelijke voor KFC Noord-Europa. “Nu hebben we het gevoel dat we met Autogrill de juiste partner hebben gevonden en in het Noordstation zijn we ook dichtbij de mensen, aangezien hier de meeste reizigers komen.”

Martin Oppenheimer hoofd van financiën en ontwikkeling in Noord-Europa is ervan overtuigd dat er in Brussel nog meer vestigingen gaan volgen. “We weten dat het concept werkt in meer dan 135 landen in Europa, dat verwachten we in Brussel ook.”

KFC-liefhebber Nabil M. is niet teleurgesteld over de smaak van de gefrituurde kip in Brussel. “Ik ging minstens drie keer per maand naar Rijsel of Amsterdam om in een KFC te kunnen eten. Nu dat er op enkele meters van mijn huis een vestiging open is, gaat met dat heel wat vervoersonkosten besparen.” Wat er juist zo lekker is aan die kip, kan Nabil moeilijk beschrijven. “Het zijn de kruiden en textuur die maken dat het zo lekker is, ik heb er geen woorden voor, het is gewoon KFC. Als je het zelf nooit gegeten hebt, dan weet je niet wat je mist.”