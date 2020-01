Cyclocross VUB groot succes: 700 toeschouwers meer dan vorig jaar SHVM

05 januari 2020

21u00 1 Brussel De Brusselse Cyclocross op de domeinen van de VUB heeft zondag 5 januari zijn tweede editie gekend. Liefst 5.300 fans en studenten zakten af naar het gebeuren. Dat zijn er 700 meer dan vorig jaar. “We kunnen dus spreken van een goed jaar”, klinkt het bij de VUB.

De top van de Belgische cyclocross zakte zondag af naar de Brussels Universities Cyclocross. De domeinen van de VUB vormden er het glibberige parcours voor de renners. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) kon de supporters opnieuw imponeren en was andermaal de sterkste van de cross. Hij boekte zijn 19de zege van het seizoen.

Hevige supporters

Dat kon uiteraard op heel wat gejuich rekenen van z’n fans. Ook van Jean-Pierre, die al 35 jaar lang hevige fan is van de cyclocross en daarnaast fanatieke supporter is van winnaar Mathieu van der Poel. “Waarom ik fan ben van hem? Wel, Mathieu is heel bereikbaar. Hij staat altijd open voor conversatie met z’n fans.” Jean-Pierre mist de cyclocross naar eigen zeggen nooit. “Vorige zondag was ik ook aanwezig op de cross in Diegem, maar ik ging ook al naar Namen en volgde hem in Parijs-Roubaix. Overal waar Mathieu is, ben ik ook aanwezig.”

Andere fans staken, net als Jean-Pierre, hun ‘fan zijn’ niet onder stoelen of banken en waren van kop tot teen bedekt in kledij bedrukt met de naam van hun favoriete wielrenner. Drie onder hen waren Laura, Dylena en Heidi. Zij zijn fervente fans van Lars Van Der Haar (Telenet-Baloise Lions). “Een familielid van mijn man reed vroeger ook mee in de cross. En zo is onze passie ontstaan”, vertelt Heidi. “Vroeger waren we fan van Sven Nys, maar hij veranderde van ploeg. Lars is een heel sympathieke jongen. We volgen hem dan ook overal. Vorige week waren we ook aanwezig op de cross in Diegem”, aldus Heidi.

Heidi’s dochter Laura (23) trok in 2019 ook al naar het Wereldkampioenschap Veldrijden in Denemarken. Daarnaast volgde Laura in het verleden het Europees Kampioenschap nauwgezet op in Italië en zal ze zich binnenkort ook richting het Wereldkampioenschap in Zwitserland begeven. “Volgende week zullen we aanwezig zijn op het Nederlands Kampioenschap in Rucphen.”

Blokkende studenten

Niet enkel de fans van de wielrenners waren aanwezig. De tweede editie kon ook rekenen op heel wat studenten, ondanks het feit dat de cyclocross van de VUB opnieuw binnen de blokperiode valt. Maar liefst 950 studenten bestelden een ticket voor het evenement. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, waarbij enkele blokkende studenten een protestactie voerden. Ze vonden dat de universiteit tijdens een van de zwaarste periodes van het jaar -de blok- geen veldrit hoort te organiseren en dat de universiteit zich zou focussen op de verkeerde prioriteiten. Daarnaast waren de studenten van mening dat de VUB geen rekening met hen hield.

Maar dit jaar beschouwden de meeste studenten de cross als een tussendoortje. “De veldrit duurt in totaal zo’n drie uur. Dat is helemaal niet lang”, klonk het bij enkele studenten. “Je kan dus perfect even een pauze nemen en naar de wedstrijd komen kijken. Het is ook leuk om even onder de mensen te komen en je te vermaken.”

In totaal lokte het evenement zo’n 5.300 toeschouwers. Dat zijn er 700 meer dan vorig jaar. “Vorig jaar waren er nog geen 5.000 mensen aanwezig. We hopen dit jaar op meer bezoekers”, vertelde de VUB nog in de ochtend. “700 mensen meer... We kunnen dus spreken van een goed jaar.”