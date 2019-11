Cursisten behalen poetsdiploma en krijgen meteen contract JCV

07 november 2019

18u44 1 Brussel Zes nieuwe cursisten van de mobiele opleiding huishoudhulp hebben hun diploma op zak. Ze kregen ook meteen een vast contract aangeboden door het Poetsbureau.

De opleiding gebeurt in samenwerking met Het Poetsbureau, de VDAB en het OCMW van Tervuren. Tijdens de opleiding in het gemeentehuis De Zevenster en de assistentiewoningen De Vlonder leerden de cursisten de kneepjes van het vak en kregen ze basiskennis Nederlands mee.

Vijf van hen wonen in Tervuren en één in Overijse. De opleiding duurde 20 dagen en werd zopas afgerond. De geslaagde cursisten krijgen een diploma en een vast contract.

“Wij zijn tevreden met deze manier van jobs creëren”, zegt Schepen van sociale zaken en gelijke kansenbeleid Lut Kint (N-VA). “De vraag naar huishoudhulpen is momenteel véél groter dan het aanbod. De aandacht in de opleiding voor ook andere vaardigheden is sterk. Meer en meer sollicitanten hebben het Nederlands niet als moedertaal. De communicatie tussen klant en medewerker in dit soort jobs is een belangrijk aspect dat we niet uit het oog mogen verliezen.”