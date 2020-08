Cultuursector reageert ontgoocheld op ‘versoepeling’ coronamaatregelen: “Pijnlijk en teleurstellend” Wouter Hertogs

20 augustus 2020

14u46 0 Brussel Bij de theaters en concertzalen heerst bittere ontgoocheling na de versoepeling van de coronamaatregelen. “Dit is gewoon pijnlijk. Veel perspectieven hebben we nog steeds niet. Jammer, want onze sector kan coronaproof verdergaan”, reageert AB-woordvoerder Jens Van den Wyngaert.

De cultuur- en evenementensector had al haar hoop gevestigd op de bijeenkomst van de Veiligheidsraad. Hun vraag was eenvoudig. “Bepaal het aantal toeschouwers in functie van de capaciteit van de zaal”, klonk het begin deze week bij de crisiscel voor de cultuursector. De Veiligheidsraad besliste hier niet op in te gaan. Wel werd er een kleine versoepeling doorgevoerd. Theaters, concertzalen, cinema’s, auditoria, gebedshuizen en sportwedstrijden mogen vanaf september tot 200 personen ontvangen als zij binnenshuis doorgaan, en tot 400 personen in openlucht. Telkens blijft het verplicht dat alle toeschouwers een mondmasker dragen. Uitzonderingen op de regel kunnen worden aangevraagd op lokaal niveau, wanneer kan worden aangetoond dat er voldoende plaats is in de zaal om de sociale afstand te bewaren.

Een bittere ontgoocheling voor iedereen die betrokken is bij onze cultuur- en evenementensector. “Pijnlijk en teleurstellend”, klinkt het resoluut bij AB-woordvoerder Jens Van den Wyngaert. “We hadden gehoopt om onze zaal proportioneel te kunnen laten vullen. Als er 60% binnen mocht komen zouden we 1.200 mensen hebben kunnen ontvangen. Toch een heel ander getal dan wat we nu binnen mogen laten.” Het nieuws zorgt ervoor dat er voor de AB weinig perspectieven zijn, en dat zeker tot in september. “Eigenlijk gaan we terug naar de situatie van begin juli en die was al niet leefbaar voor onze sector. We kunnen nochtans perfect coronaproof werken in onze sector. Dat maakt alles nog veel jammerder”, besluit Van den Wyngaert ontgoocheld.