Cultuursector krijgt extra zuurstof van Brusselse regering JMBB

13 oktober 2020

11u47 0 Brussel De steunmaatregelen die de Brusselse regering afgelopen zomer in het leven heeft geroepen om de cultuursector te ondersteunen, zijn gisteren verlengd.

Reden is de aanhoudende gezondheidscrisis. In juli bood de regering culturele en creatieve organisaties al een premie van tweeduizend euro aan. 246 organisaties deden al een beroep op die premie en zullen nu opnieuw op tweduizend euro kunnen rekenen. Cultuurorganisaties die nog geen aanvraag deden in juli, maar dat nu wel doen, zullen bij goedkeuring meteen vierduizend euro krijgen.

Cultuurwerkers konden tot duizendvijfhonderd euro te ontvangen, naargelang hun inkomsten. 1.572 cultuurwerkers kregen een premie, goed voor iets meer dan 1,5 miljoen euro.

De forfaitare bedragen worden nu verhoogd tot maximaal tweeduizend euro voor werknemers die tussen 1 juni en 30 september inkomsten van hoogstens drieduizend euro netto op hun rekening mochten bijschrijven, tot maximaal duizendvijfhonderd euro voor werknemers die in dezelfde periode hoogstens vierduizend euro opstreken en tot maximaal duizend euro voor cultuurwerkers die in dezelfde periode tot en met vijfduizend euro binnenkregen. De aanvraag verloopt via Actiris.