Cultuurhuizen geven virtuele rondleidingen en online voorstellingen JCV

19 maart 2020

18u57 0 Brussel Na de Ancienne Belgique pakt ook operahuis De Munt uit met online voorstellingen. Vanaf zaterdag kun je naar zeven producties van het operahuis kijken op de website van De Munt. Steeds meer musea bieden ook een virtuele rondleiding aan.

De AB gaf eerder deze week het voorbeeld met het promoten van zijn opgenomen concerten. Elke avond wordt op de website een optreden toegevoegd. Nu volgt ook operahuis De Munt. Dat pakt uit met een virtueel lenteseizoen en zal vanaf zaterdag 21 maart zeven producties streamen op zijn website. De voorstellingen bieden een staalkaart van de recente Muntgeschiedenis en omspannen werk van Mozart tot bijvoorbeeld de wereldcreatie ‘Macbeth Underworld’ van Pascal Dusapin.

Door de riolen

Het Riolenmuseum en het Museum voor Natuurwetenschappen voorzien dan weer een virtuele rondleiding waarbij je zonder onaangename geurtjes afdaalt in het riool of tussen de skeletten van de eeuwenoude dino’s wandelt. De Centrale for Contemporary Art en het MIMA verspreiden via hun sociale media een blik achter de schermen, interviews met artiesten, films of een inkijk in vorige collecties. Bozar en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België geven op hun Instagrampagina tekst en uitleg bij afbeeldingen van kunstwerken uit hun archieven. En de werknemers van het Museum Kunst & Geschiedenis tonen hun diervriendelijke kant door foto’s van hun katten te delen op Instagram.

De cultuurhuizen reageren zo op de oproep die vzw Brussels Museums lanceerde om kunst te delen op hun sociale media en websites, onder de hashtag #MuseumAtHome.