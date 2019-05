Culturele instellingen organiseren eerste ‘Art Summit’ in Brussel SZM

22 mei 2019

15u28 0 Brussel Culturele instellingen organiseren vanaf vandaag tot volgende week de ‘Brussels Art Summit’. Bozar, Wiels en CENTRALE for contemporary art gaan de komende week samenwerken in de aanloop naar 2030, het jaar van een Belgische Culturele Hoofdstad van Europa.

Europese toppen kennen we maar al te goed in Brussel, maar nu gaan culturele instellingen ook een eigen top organiseren, een ‘top van de kunsten’. Aan de hand van verschillende voorstellingen werken Bozar, Wiels en CENTRALE for contemporary art samen om Brussel als Culturele Hoofdstad op de kaart te zetten.

De kunstenmanifestatie op maat van Brussel getuigt van artistieke en politieke daadkracht. Politiek, maar dan wel in de etymologische betekenissen van het Griekse Politeia (samenleving), Polis (stad) en Politikos (burgermaatschappij). In het weekend van de Europese verkiezingen houden Brusselse cultuurhuizen daarom een ‘kunstentop’. Geen Eurocentrische top maar een Art Summit die de Middellandse Zee beschouwt als een plek van culturele uitwisseling, niet als een grenspost.

Je kan het resultaat van die mengeling tussen kunst en Europese cultuur bewonderen in verschillende tentoonstellingen tot volgend weekend.