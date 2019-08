Cultureghem bestrijdt hittegolf met waterspelen in slachthuis van Anderlecht SZM

28 augustus 2019

16u57 0 Brussel Vzw Cultureghem organiseert wekelijks activiteiten om het grote overdekte slachthuis van Anderlecht een sociale invulling te geven. Woensdag werd de overdekte markt omgebouwd tot een waterpretpark samen met Pool is Cool, het Rioolmuseum en JES stadslabo.

Cultureghem vzw wil een antwoord bieden aan de behoefte van bewoners in Anderlecht, maar eigenlijk ook alle Brusselaars naar kwaliteitsvolle publieke ruimte. Zo worden er onder de overdekte markt van Anderlecht, wekelijks activiteiten gepland, die gaan van een klaslokaal, een speelplaats, een voetbalveld, een tentoonstelling, een stadsliving tot een wekelijks pop-up culinair atelier op de markt met zelfgebouwde mobiele keukens. Daarnaast organiseert Cultureghem ook een alternatief marktkraam om onverkochte groenten en fruit van de zondagsmarkt uit te delen .

Voor de derde hittegolf deze zomer vond er een heel natte activiteit plaats in samenwerking met Pool is Cool, het Rioolmuseum en JES stadslabo. KETMET AQUA zorgde woensdag voor heel wat waterplezier met de waterstralen van Pool is Cool. Daarnaast kregen groot en klein meer uitleg van het Rioolmuseum over het ondergrondse rioolnetwerk en via welk wegen het water tot naar de kranen komt. KOOKMET, de wekelijks pop-up culinair atelier, zorgde voor een lekkere lunch met marktoverschotten en JES stadslabo voor de muziek.