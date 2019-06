Crowdfunding om ouders vermiste rugzaktoerist naar Australië te krijgen JCV

11 juni 2019

12u39 1 Brussel Een crowdfundingactie om de zoektocht naar de vermiste Théo Hayez uit Oudergem te ondersteunen, heeft al 12.250 euro verzameld. De actie moet de ouders van Théo toelaten om naar Australië af te reizen om de zoektocht naar hun zoon te volgen.

De 18-jarige Théo Hayez uit Oudergem is sinds 31 mei vermist in Byron Bay in Australië. De jongeman was er bezig aan een rondreis. Hij werd voor het laatst gezien toen hij een plaatselijk café verliet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De ouders van Thjéo volgen de zoektocht vanuit België. Om die te ondersteunen is er nu ook een crowdfundingactie opgezet. Dat moet de ouders toelaten om naar Australië af te reizen om de zoektocht van naderbij te volgen. Die haalde binnen de 15 uur al ruim 12.000 euro op.

Verschillende zoektochten naar de jongeman, leverden nog niets op. De politie focust zich nu op twee plaatsen: het oosten van het centrum van Byron Bay en in de bossen in het noordoosten van de stad.

De Belgische ambassade in Canberra staat in nauw contact met de lokale politie van de populaire badplaats aan de oostkust van Australië in de staat New South Wales.