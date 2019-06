Crimineel ontsnapt twee keer aan de politie SZM RDK

03 juni 2019

14u51 0 Brussel De Brusselse politie probeerde zondagavond om half 9 tot twee keer toe een gezochte crimineel te vatten. Toen E.A. de politie in Laken zag zette hij het op een lopen en vluchtte hij met een auto. De politie raakte uiteindelijk het spoor bijster. Een kwartier later merkte een patrouille van de anti-agressiebrigade hem op in Molenbeek. Hij ontsnapte daar ook aan een arrestatie.

“Rond 20u30 zag een patrouille in de Vander Aastraat in Laken een man waarvoor een vattingsbevel was uitgeschreven”, zegt Stephanie Lagasse van het Brusselse parket. Het is nog niet bekend waarom de man, E.A., gezocht werd, maar hij was alleszins niet van om afgelopen nacht in de cel door te brengen. Bij het zien van de agenten ging de man er aan hoge snelheid vandoor met een wagen. Tijdens de achtervolging botste hij tegen een geparkeerde voertuig, maar dat verhinderde hem niet om zijn weg verder te zetten, waarna de politie een eerste keer het spoor bijster raakte.

Een kwartier later stond E.A. in de file op de Jubelfeestlaan. Daar merkte een patrouille van de anti-agressiebrigade het vluchtvoertuig achteraan in de file op. Ook ditmaal nam E.A. de vlucht. Daarbij ging hij met zijn wagen het trottoir op en reed hij één van de agenten aan. Die kwam op de motorkap van de wagen terecht en werd er even verderop afgeslingerd. De agenten openden het vuur op de wagen en losten daarbij vier schoten. Minstens één van de kogels boorde zich in de voorruit van de wagen maar ook dat hield E.A. niet tegen. “De politie vond zijn vluchtvoertuig even verderop nog terug op het kruispunt tussen de Jubelfeestlaan en De Beckerlaan, maar de verdachte was verdwenen”, dat meldt Stephanie Lagasse van het Brusselse parket.

Twee ontsnappingen, twee onderzoeken

Het Brusselse parket heeft nu twee onderzoeken geopend, één naar het vuurwapengebruik door de politie en één voor poging doodslag op een agent. De gewonde agent verkeert echter niet in levensgevaar. Het labo van de federale politie is ter plaatse gegaan, net als een ballistisch deskundige. Er worden ook nog getuigen verhoord en beelden van bewakingscamera’s in de buurt worden geanalyseerd om het traject van de crimineel te traceren.