Crèches Stad Brussel schakelen over op biomelk JCV

10 september 2019

14u55 1 Brussel Kindjes in de crèches van de Stad Brussel zullen vanaf nu altijd biologische melk krijgen. Met de maatregel wil de Stad de nadruk leggen op het belang van gezonde voeding.

De maatregel werd vorige maand doorgegeven aan de ouders. Eens de stock ‘gewone’ melk opgebruikt is, wordt er overal biomelk gegeven. “Dat is niet alleen beter voor de kindjes en voor de planeet, het is voor ons ook 10 procent goedkoper dan de huidige melk”, zegt Arnaud Pinxteren (Ecolo), Brussels schepen van het Jonge Kind. “Natuurlijk kunnen ouders nog altijd afwijken van de standaardmelk, bijvoorbeeld op aanraden van hun pediater.”

De Stad Brussel beheert 35 kinderdagverblijven. “Ik denk dat het belangrijk is dat een kind tijdens zijn cruciale eerste dagen gezonde en duurzame voeding krijgt”, zegt Pinxteren. “Voorlopig heb ik van de ouders in ieder geval enkel positieve reacties gekregen.”