Covid-19 dwarsboomt Brussels een tweede keer Erik Vandeweyer

13 september 2020

14u32 0 Basketbal Het verloop van de basketcompetitie(s) blijft grillig verlopen. Vorig seizoen werd het kampioenschap abrupt stopgezet omwille van het uitbreken van de pandemie. De voorbereiding op de nieuwe campagne verloopt evenmin zonder vallen en opstaan. Brussels organiseerde dit weekend haar eigen baskettornooi, maar dat moest noodgedwongen halverwege stopgezet worden omwille van een besmetting.

Wie zondag naar de finale en de troosting van het Brussels European Tournament kwam kijken, stond voor een gesloten deur. Beide wedstrijden werden afgelast. Op zaterdag werd er wel gespeeld. Na de wedstrijd raakte bekend dat een speler van één van de vier deelnemende ploegen (Brussels, Den Bosch, Ieper en Racing Luxembourg) positief had getest op corona. Meteen werd beslist om het tornooi definitief te onderbreken en alle quarantainemaatregelen te laten ingaan. Andermaal ondervond de club de gevolgen van het coronavirus.

Halve finale

Op zaterdag kon Brussels wel nog aantreden. In de halve finale nam de ploeg het op tegen de Nederlandse topclub Den Bosch. De hoofdstedelingen speelden een zeer verdienstelijke wedstrijd en stonden de hele eerste helft aan de leiding. Van 23-22 na het eerste quarter ging het naar 46-41 bij de rust. Ook in het derde quarter (70-67) bleef de thuisploeg de bovenhand houden. In de slotfase ging het licht uit en konden de Nederlanders alsnog de wedstrijd in hun voordeel beslissen. Eindscore: 81-89.

Pavle Djurisic

Wat heeft die ene wedstrijd geleerd? Het is nog vroeg om één en ander in te schatten. Brussels moest het stellen zonder Thomas Massamba en Darius Washington. Beide spelers zouden de komende dagen hun opwachting maken in ons land. Pavle Djurisic liet een degelijke indruk na. De jonge Montenegrijn scoorde 22 punten (7 op 8 tweepunters en 2 op 12 driepunters). Ook Louis Hazard gaf zijn visitekaartje af met 23 punten en 8 assists. Reboundgewijs zal er gerekend worden op Ryan Richards. Die plukte in 31 minuten 8 terugkaatsers.

Den Bosch werd geleid door onze landgenoot Jean-Marc Jaumin. Thomas Van der Mars (ex-Okapi) speelt er op de centerpositie.

Persverantwoordelijke Youssouf Keita verlaat de club.