Couleur Café trapt festivalzomer af met geslaagde 30ste editie SZM

01 juli 2019

18u57 0 Brussel Couleur Café blies dit jaar 30 kaarsjes uit en wie erbij was, zal het niet tegenspreken: het was een sfeervolle editie, met alles erop en eraan.

Couleur Café zet dit jaar de zomer goed in. De zon, uitbundige sfeer en toppers van grote en kleine muzikanten zorgden voor een onvergetelijke editie. En dan spreken we nog niet eens over de vele animaties op het festivalterrein en de overheerlijke eetstandjes.

Alle tickets voor Couleur zijn dit jaar de deur uitgevlogen, en dat hoeft niet te verbazen. Om te beginnen waren de Brusselse artiesten van topkwaliteit. Een typische Zwangere Guy performance zette de hele boel op stelten vrijdag. Maar ook hiphop-collectief Niveau4 konden de festivalgangers wel smaken op de volle Green Stage. Net als de soul vibes van Martha Da’Ro, die het festival zondag mocht openen. Daarnaast brachten de headliners ook de juiste vibes mee naar het festival. Booty shaken bij Sean Paul of iedereen in koor horen zingen op de tijdloze liedjes van Craig David, dat hebben we allemaal beleefd. Enige valse noot tijdens deze editie was misschien dat Ms Lauryn Hill een uur te laat was, maar wat kon je anders verwachten van de queen of hip-hop? Op de vraag of we er volgend jaar weer zijn, schreeuwen we uit volle borst: JA!