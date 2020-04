Couleur Café geeft begin mei duidelijkheid over gekochte tickets JCV

16 april 2020

10u49 0 Brussel Het volgende Couleur Café-festival zal doorgaan tussen 25 en 27 juni 2021. De editie van dit jaar kan immers niet doorgaan door de conronacrisis. Volgende maand volgt er meer informatie voor mensen die al een ticket hadden gekocht.

De nationale veiligheidsraad besliste woensdagavond dat er tot eind augustus geen massa-evenementen mogen doorgaan in ons land. Daardoor zullen er deze zomer geen festivals plaatsvinden, dus ook geen Couleur Café. “Het is een hard maar ontegensprekelijk correct verdict”, zo laat de organisatie weten. “De veiligheid en het welzijn van al onze bezoekers, medewerkers en artiesten kan niet gegarandeerd worden en bovendien zou het festival mogelijks onnodig veel druk zetten op de dappere mensen in de zorgsector die al weken in de weer zijn om ons te beschermen en behandelen.”

Wie al een ticket heeft, moet nog even geduld oefenen. Begin mei zullen wij alle nodige informatie bezorgen aan de mensen die al een ticket hadden gekocht voor Couleur Café 2020. Wij danken iedereen voor zijn of haar geduld”, klinkt het. “Wij zullen dit drama mogelijks kunnen overleven maar zullen hiervoor hard moeten rekenen op steun van de overheid en onze partners, alsook op de goodwill van onze trouwe bezoekers.”

De bedoeling is wel om volgend jaar een nieuwe editie op te zetten tussen 25 en 27 juni.