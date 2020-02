Coronavirus zorgt voor meer vraag naar mondmaskers in Brussel: “Maar voorraden zijn al enkele weken uitgeput” JCV

26 februari 2020

16u34 0 Brussel Nu het Coronavirus COVID-19 steeds dichterbij komt, stijgt ook de vraag naar desinfecterende gels en mondmaskers. Dat leert een rondvraag bij de Brusselse apothekers. Probleem is dat de voorraad maskers vrijwel overal is uitgeput. “De meeste zijn bij het uitbreken van het virus al door toeristen gekocht.”

Niet alleen de apothekers zien hun vraag naar mondmaskers stijgen, ook in de Brico van Brussel-centrum oogt het rek met stof- en mondmaskers al aardig leeg. Het personeel daar ziet de laatste dagen meer en meer mensen die op zoek zijn naar een masker.

Geen verrassing want bij de apothekers is er zo goed als niets meer te vinden. “Toen het virus opdook in China, was de stock al snel uitgeput", klinkt het bij apotheek ‘Pharmacie Universelle’ op de Dansaertstraat. “Vooral door toeristen uit Azië. Wij hebben inmiddels al een maand geen maskers meer in stock. De laatste dagen zien we de vraag ook bij inwoners van de stad zelf. Ook desinfecterende gels zijn populair.”

Hygiëne

Het personeel van de apotheek op de Dansaertstraat wijst er echter op dat het vooral een kwestie van hygiëne is. “Regelmatig je handen wassen, of in je elleboog hoesten in plaats van op je handen”, klinkt het. “Een masker kan een beetje helpen, maar als je symptomen hebt, is het beter om thuis te blijven en je niet onder de mensen te begeven. Die symptomen zijn trouwens vergelijkbaar met griep. Het virus is alleen een serieuze bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals ouderen of mensen met longaandoeningen.”

De trend wordt in ieder geval bevestigt door verschillende collega’s in en buiten het centrum. “Sinds het virus opdook in Italië zien we veel meer vraag van de inwoners”, klinkt het bij de Multipharma op de Kiekenmarkt. “Maar we hebben al een tiental dagen geen stock meer. Van de desinfecterende gels hebben we er nog maar enkele.”

Dat mondmaskers niet op voorraad zijn, is bekend bij de apothekers. “Dat is niet alleen zo in Brussel, maar wereldwijd", zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “De voorraden die er nu nog zijn gaan ook best naar mensen die instaan voor noodhulp. Het is vooral de zaak om niet aan het hamsteren te slaan. Je kan best eenvoudig de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid opvolgen: regelmatig je handen wassen, je mond bedekken bij het hoesten en contact vermijden met mensen die symptomen vertonen.”

Skireis afgelast

Andere maatregelen druppelen ondertussen ook al door. De leerlingen van het zesde leerjaar van de Adolphe Max-school mogen volgende week niet op skireis. Zij zouden zaterdag vertrekken naar het noorden van Italië, maar dat gaat niet door op vraag van de Stad Brussel, de inrichtende macht. “Dat gebeurt uit voorzorg, we willen geen risico lopen”, klinkt het op het kabinet van schepen van Franstalig Onderwijs Faouzia Hariche (PS). Bij Nederlandstalige scholen van de Stad wordt er niet naar Italië vereist, dus zijn er ook geen maatregelen. Hetzelfde geldt voor de Nederlandstalige scholen van het Gemeenschapsonderwijs GO! in Brussel.