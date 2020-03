Coronavirus: Sint-Lambrechts-Woluwe ontzegt mensen die terugkeren uit risicogebied toegang tot openbare plaatsen Wouter Hertogs en Bart Kerckhoven

01 maart 2020

16u28 4 Brussel In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe wordt mensen die terugkeren uit een risicogebied wat het coronavirus betreft veertien dagen lang de toegang tot scholen, crèches, sportcentra en andere openbare plaatsen ontzegd. Dat besliste burgemeester Olivier Maingain na het nieuws dat een tweede besmetting in België werd vastgesteld.

Wie terugkomt uit een risicogebied wat het coronavirus betreft, mag vanaf zondagmiddag geen scholen, kinderdagverblijven, rusthuizen en gesloten sportcentra in Sint-Lambrechts-Woluwe meer betreden. Ook andere publieke gebouwen zijn de komende twee weken verboden terrein. Burgemeester Olivier Maingain verwijst naar de volgende lijst van landen en gebieden: China, Thailand, Hong Kong, Macau, Signapore, Zuid-Korea, Iran, Veneto en Lombardije. De eerste veertien dagen na hun terugkeer krijgen deze mensen dus geen toegang tot de openbare diensten in de Brusselse gemeente. Maingain volgt hiermee naar eigen zeggen de preventieve maatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt om de verspreiding in te dammen.

Vrijwillige basis

“Hoe ze geïdentificeerd zullen worden? Dat is op vrijwillige basis”, aldus Maingain aan RTL. “Mensen moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en laten weten dat ze in deze regio’s geweest zijn.” Volgens Maigain heerste er in een aantal scholen in de gemeente al bezorgdheid. “Sommige leerlingen komen uit risicogebieden. Er is legitieme bezorgdheid bij leerkrachten en andere schoolmedewerkers daarover.”

Opvallend: de maatregel staat haaks op de persconferentie die zondagochtend werd gegeven door minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Die stelde dat er geen reden is voor paniek. “Hamsteren of je thuis verschuilen, is nergens voor nodig”, klonk het.

Kritiek

Vincent De Wolf, burgemeester van buurgemeente Etterbeek, haalde op twitter al uit naar zijn ambtsgenoot. “Het is een “paniekmaatregel”. Het coronavirus moet op een hoger niveau, over de gemeentegrenzen heen, aangepakt worden”, aldus de burgemeester van Etterbeek. “Een bijeenkomst met de 19 burgemeesters is wenselijk”, aldus De Wolf. Hij nodigde in één adem de Hoge Ambtenaar voor de veiligheid in Brussel uit om, samen met Minister-president Rudi Vervoort (PS), de coördinatie op te starten. Vervoort zelf zal morgen de regionale veiligheidsraad bijeenroepen. Die bestaat uit de burgemeesters van de negentien gemeenten en de korpschefs van de zes politiezones. Daarnaast komt Vervoort maandagochtend samen met de federale ministers en de ministers van de andere gewest- en gemeenschapsregeringen voor een spoedvergadering. Die zou aanvankelijk op woensdag plaatsvinden.