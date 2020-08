Coronamaatregelen: politie Brussel Zuid sluit op 1 weekend 29 horecazaken Wouter Hertogs

07 augustus 2020

13u34 0 Brussel In het voorbije weekend van 31 juli en 1 en 2 augustus heeft de lokale politie van de zone Brussel Zuid 73 processen-verbaal opgesteld tegen mensen die geen mondmasker droegen op plaatsen waar dat verplicht is. Ook werden 29 horecazaken gesloten omdat ze het sluitingsuur niet respecteerden. Dat meldt de politie Brussel Zuid vrijdag. “Er waren ook 111 tussenkomsten voor nachtlawaai en 206 pv’s voor diverse incidenten zoals lawaaihinder en verkeersovertredingen”, aldus de politie.

“Na de nieuwe COVID-19-maatregelen die eind juli door de Nationale Veiligheidsraad werden aangekondigd, hebben de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis, in nauwe samenwerking met de politiezone Zuid, aanzienlijke inspanningen geleverd om te sensibiliseren en de naleving van de maatregelen te controleren”, klinkt het bij de politie. “De gemeentediensten van Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis namen de taak op zich om te informeren en aan de essentiële regels te herinneren. Handelaars en horecazaken werden per post op de hoogte gebracht van de maatregelen die in hun zaak moesten worden genomen. Er werden ook postercampagnes gehouden in de zones waar maskers verplicht werden gemaakt. Preventiediensten waren ook aanwezig op drukke plaatsen.”

Sancties

De politie Brussel Zuid versterkte intussen haar aanwezigheid op het terrein en dreef het aantal controles op. “We hebben ervoor gekozen om het bewustzijn te vergroten en de dialoog aan te gaan met de burgers”, zegt korpschef Jurgen De Landsheer. “Deze strategie heeft zijn vruchten afgeworpen aangezien de maatregelen goed werden gevolgd door de meeste burgers en bedrijven. Toch moesten we enkele waarschuwingen geven en in bepaalde gevallen sancties nemen.”

“Wij zijn ons bewust van de moeilijkheden die de eigenaars binnen de horeca recent hebben ondervonden en de inspanningen die hen werden gevraagd”, zeggen de burgemeesters Fabrice Cumps, Stéphane Roberti en Charles Picqué, van gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis. “Het is echter essentieel om waakzaam te blijven op deze drukke plaatsen.”