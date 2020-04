Coronacrisis trekt streep door Couleur Café en Brussels Summer Festival JCV

15 april 2020

19u53 3 Brussel Tot 31 augustus mogen er geen massa-evenementen meer plaatsvinden in ons land. Dat trekt een streep door een hele hoop festivals en evenementen in de hoofdstad: van Couleur Café, over Brussels Summer Festival tot de Zuidfoor.

De zomer van 2020 zal er grondig anders uitzien dan die van vorig jaar. De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er tot en met 31 augustus geen massa-evenementen zoals festivals zullen plaatsvinden. Voor Brussel heeft dat een grote impact op een aantal evenementen die normaal gezien met stip aangeduid staan op de agenda.

Eerste was Couleur Café, dat van 26 tot 28 juni zou doorgaan en waar onder meer Shaggy en Zwangere Guy de blikvangers zouden zijn. “We wachten nog even voordat we verder reageren”, zegt woordvoerster Irene Rossi. “We onderschrijven wel de vraag en het bericht van de livesector.”

De beslissing veroorzaakt volgens het Belgische livecircuit economische schade die oploopt tot boven het miljard euro. Het livecircuit roept op om de bestaande steunmaatregelen uit te breiden in de tijd, “om een economisch en maatschappelijk slagveld te vermijden”.

Jammer

Ook Brussels Summer Festival, waar onder meer Balthazar en Arno op de affiche stonden, moet verstek geven. “Het is jammer, maar het enige wat telt is de veiligheiod en de gezondheid van de mensen”, klinkt het daaar. “Je wil natuurlijk geen nieuwe piek. Wij hadden nog gehoopt dat er in augustus nog iets mogelijk zou zijn, maar dat zal dus niet het geval zijn. Maar ‘better safe than sorry’.”

De beslissing van de federale regering trekt ook een streep door de 140ste editie van de Zuidfoor. Vorig jaar lokte dat nog 1,5 miljoen mensen naar de hoofdstad, maar dit jaar zal de Zuidlaan leeg blijven. “Wij nemen daar akte van, maar het is natuurlijk de juiste beslissing”, klinkt het bij de Stad Brussel. “We zullen nog bekijken hoe we met deze beslissing zullen omgaan.”