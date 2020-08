Coronacijfers nemen opnieuw toe in Brusselse gemeenten JMBB

03 augustus 2020

09u41 0 Brussel Geheel volgens de lijn van de verwachtingen stijgen de coronacijfers in het gewest opnieuw. Intussen zitten zestien van de negentien gemeenten boven de gevreesde alarmdrempel van twintig nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Vooral Sint-Gillis en Ganshoren tekenen zich af als gemeenten om in de gaten houden: in beide plaatsen gaat het om 52 besmettingen. Verder vallen Vorst (46) en Sint-Joost-ten-Node (40) op. In Sint-Pieters-Woluwe (12), Etterbeek (14), en Watermaal-Bosfoort (16) is de situatie momenteel onder controle.

Tegelijkertijd is het van belang om te benadrukken dat er geen sprake is van duidelijke ‘coronabroeihaarden’ in het gewest: het virus verspreidt zich, op enkele gemeenten na, vrij gelijkmatig over het hele gewest. Die situatie zal in de komende dagen niet veranderen.