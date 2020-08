Coronacijfers in Brussel blijven stijgen: vooral Sint-Gillis, Ganshoren en Vorst in gevarenzone JMBB

04 augustus 2020

17u10 1 Brussel Ook vandaag blijven de coronacijfers in het Brussels Gewest stijgen. Slechts vier Brusselse gemeenten hebben de alarmerende kaap van de twintig nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners nog niet bereikt.

In het dichtbevolkte Sint-Gillis is de situatie met 64 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zorgwekkend. Ook Ganshoren en Vorst lijken met beide 44 nieuwe besmettingen per 100.000 de richting van Sint-Gillis uit te gaan. Daarachter volgen heel wat (grotere) gemeenten met cijfers tussen de 30 en 40 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners.

Het aantal ziekenhuisopnames kent ook een stijging: de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 22 mensen per dag opgenomen, een toenamen van 21 % in vergelijking met de week ervoor.