Corona wint ook in Brusselse wzc’s opnieuw aan kracht, Steven Van Gucht reageert: “Verontrustende evolutie” JMBB

09 oktober 2020

16u15 0 Brussel Twaalf op duizend rusthuisbewoners in Brussel was op 6 oktober besmet met het coronavirus. “Een verviervoudiging”, lichtte viroloog Steven Van Gucht vrijdagochtend tijdens de persconferentie toe.

In Wallonië ligt dat cijfer op 9 van de 1.000 rusthuisbewoners, in Vlaanderen op 4 op 1.000.

“Het is een verviervoudiging in vergelijking met de vorige cijfers”, zegt Van Gucht. “Het is totaal niet te vergelijken met de eerste golf, maar het is wel verontrustend dat het aantal besmettingen in woonzorgcentra net in Brussel stijgt. Een deel van die mensen komt in het ziekenhuis terecht en we weten dat een deel daarvan het niet gaat halen. De indicatoren wijzen in de verkeerde richting, en dat is onrustwekkend, zeker na de relatief goede zomermaanden voor woonzorgcentra. Laten we hopen dat dit cijfer stabiliseert door de aangescherpte maatregelen.”

Moed

De woonzorgcentra zijn ook een pak beter gewapend dan tijdens de eerste golf, met betere opleiding en meer materiaal. “Maar het is natuurlijk een kwestie van de moed erin te houden voor het zorgpersoneel. Dit is voor Brussel nog maar een signaal dat elke individuele burger zijn verantwoordelijkheid draagt in het afremmen van het virus.”

“In iets minder dan 80 procent van de woonzorgcentra in Brussel zijn er geen gevallen,” geeft Van Gucht nog mee. In de eerste golf bleef slechts 10 procent van de woonzorgcentra coronavrij.