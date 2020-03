Corona-interventie dreigt uit de hand te lopen: jongen (18) hitst buren op tegen politie Stephanie Romans

17u38 116 Brussel De politie van Schaarbeek haalde vrijdagavond een groepje van vier jongemannen uiteen omdat ze de sociale afstand niet respecteerden. De interventie van de patrouille dreigde uit de hand te lopen. Een van de jongens probeerde buren en voorbijgangers op te hitsen tegen de politie. Een agent heeft traangas gebruikt. “We moesten voorkomen dat er een menigte ontstond.”

Specifieke COVID-teams van de lokale politie van de zone Brussel Noord patrouilleren dagelijks om te kijken of alle inwoners zich wel aan de regels houden. “Een van die patrouilles zag vrijdagavond rond 18 uur vier jongeren rondhangen aan het Paviljoenplein in Schaarbeek”, zegt politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. “Ze respecteerden de sociale afstand niet, dus stopten de agenten voor een identiteitscontrole.”

Een van de jongeren weigerde mee te werken. “Hij riep buren en voorbijgangers op om tegen de politie-interventie te protesteren. Daarom hebben de agenten versterking gevraagd en gekregen van vier andere patrouilles. Zij stuurden omstanders weg, zodat ook zij sociale afstand zouden bewaren en het virus niet onderling zouden verspreiden. Daarbij heeft een agent traangas gebruikt. Sommigen hebben hun matrak getoond, maar volgens onze eerste informatie heeft niemand ermee geslagen. De omstanders waren eerder nieuwsgierig dan hinderlijk voor de politie.”

De jongeman die zich weerspannig gedroeg werd gearresteerd. Zijn drie vrienden kregen een boete voor het overtreden van de coronamaatregelen. “We patrouilleren veel in de wijken om de maatregelen te handhaven. In het algemeen leven de inwoners die regels goed na”, zegt Dereymaeker. “Het is niet zo dat inwoners van specifieke wijken of bepaalde bevolkingsgroepen de coronamaatregelen minder goed naleven dan anderen.”