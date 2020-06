Corona heeft nog geen impact op Brusselse werkloosheid, jongeren krijgen het wel moeilijk JCV

04 juni 2020

11u30 0 Brussel De impact van het coronavirus op de werkloosheid in Brussel blijft op dit moment nog beperkt. De algemene werkloosheid lag afgelopen maand zelfs iets lager dan in mei vorig jaar. Bij de jonge werklozen is er wel een toename van 8 procent.

Het aantal Brusselse jongeren dat zich voor de eerste keer kwam inschrijven na hun studies, steeg met een derde. Actiris wijst erop dat door de uitbraak van het nieuwe coronavirus de economische activiteit sterk is gedaald en er dus minder kansen zijn op de arbeidsmarkt.

De algemene werkloosheidsgraad bedraagt nu 15,1 procent in Brussel. Dat is iets minder dan vorig jaar. Belangrijk is wel dat in dat cijfer het leger aan technische werklozen niet is opgenomen. Dat zijn er volgens schattingen zo’n 109.000. Vele werkzoekenden lijken door de lockdown ook te hebben gewacht om zich in te schrijven bij de dienst voor arbeidsbemiddeling.

Het aantal werkaanbiedingen ging de jongste maand wel opnieuw in stijgende lijn. Actiris ontving in mei 2.430 nieuwe aanbiedingen, bijna de helft meer dan in april. Vaak betrof het functies die een duidelijke link hadden met de heropstart na de lockdown, zoals schoonmaakpersoneel of verkopers. In vergelijking met mei vorig jaar ligt het aantal werkaanbiedingen wel bijna een vijfde lager.