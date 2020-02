Controlescanners van kleine 72.000 euro in hoofdzetel federale politie nog nooit gebruikt SHVM

25 februari 2020

18u28 1 Brussel De vier controlescanners aan elke ingang van de hoofdzetel van de federale politie, gelegen in de Koningsstraat in Brussel, zijn nog nooit in gebruik genomen. “De ingebruikname van deze toestellen werd reeds uitgesteld om verschillende redenen, waaronder budgettaire”, klinkt het bij de federale politie.

Vier controlescanners, twee bagagescanners en twee metaaldetectoren of ‘poortjes’ aan elke ingang van de hoofdzetel. Bezoekers zouden er in het gebouw, waar antiterreureenheden en brigades zich dagelijks bezighouden met de strijd tegen harde criminaliteit, grondig moeten gecontroleerd worden, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Althans, toch niet aan de hand van de controlescanners. Want de scanners, ter waarde van € 71.874 (inclusief btw) staan er stof te vergaren.

Volgens de federale politie zou dat te wijten zijn aan een budgettaire kwestie, maar daarnaast zou het ook te maken hebben met de regelmatige wissel van ploegen. “Tot hiertoe veranderde de ploeg van onthaalmedewerkers ook regelmatig, waardoor het moeilijk was om een volledige ploeg op te leiden om met de scanners te kunnen werken”, aldus de federale politie. “Het heeft geen zin om aan medewerkers die niet of onvoldoende opgeleid zijn te vragen om met deze toestellen te werken.”

Voldoende veiligheidsmaatregelen

Toch wil de federale politie benadrukken dat er wel voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden in het gebouw. “Alle externe bezoekers moeten persoonlijk aan het onthaal worden opgehaald en tijdens de volledige duur van hun bezoek in het gebouw begeleid worden door hun interne contactpersoon. Hun namen moeten ook op voorhand, door de dienst die de bezoeker ontvangt, aan het onthaal gecommuniceerd worden, waar hun identiteitskaart bij aankomst gevraagd wordt om dit te controleren.”

“Er zijn 24/7 politiepatrouilles in en rondom het gebouw. Wanneer zij het nodig achten, kunnen de (operationele) collega’s die bezoekers ontvangen natuurlijk altijd overgaan tot een veiligheidsfouille. Daarnaast gebeuren verhoren alleen in de daartoe bestemde Salduz 4-lokalen, die zich in het cellencomplex bevinden. Ook voor de advocaten die hierbij aanwezig zouden zijn, gelden dezelfde regels als voor andere externe bezoekers: zij worden dus opgehaald aan het onthaal en tijdens hun bezoek altijd begeleid.”

Stappen ondernemen

Ondanks de verschillende veiligheidsmaatregelen, erkent de politie dat de controlescanners wel degelijk een meerwaarde zijn en wil ze deze dan ook op een efficiënte manier inzetten. “Om die reden zet de Federale politie de nodige stappen, waaronder opleiding van de personeelsleden, een beschrijving geven van de te volgen procedures en een risico-analyse opstellen.”

Het volledige dossier zal worden voorgesteld aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vooraleer de scanners in gebruik worden genomen.