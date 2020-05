Controleactie Brussel-West leidt tot zes arrestaties Wouter Hertogs

29 mei 2020

20u49 0 Brussel Bij verschillende controleacties van de politiezone Brussel-West zijn de voorbije dagen zes personen opgepakt en ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Het ging onder andere om twee vermoedelijke inbrekers en twee personen die drugs op zak hadden.

De eerste controleactie vond woensdag plaats en was gericht op de verkeersveiligheid. Daarbij stelde de politie 43 processen-verbaal en 76 onmiddellijke inningen op voor het niet-naleven van het algemeen politiereglement. Vier personen die niet in orde waren met de technische keuring werden geverbaliseerd, en één bestuurder zag zijn rijbewijs ingetrokken worden.

Donderdag hield de politie Brussel-West dan, samen met de andere Brusselse politiezones, de federale politie en het parket van Brussel, een controleactie in het kader van het Kanaalplan. Tijdens die actie werden zes personen opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Bij twee van hen werden er verdovende middelen teruggevonden in hun voertuig, samen met een grote som cash geld.

De huiszoekingen bij de verdachten leverden verder niets op. Dankzij de ANPR-camera’s trof de politie ook een geseind voertuig aan dat betrokken zou geweest zijn geweest bij verschillende ernstige diefstallen. In die wagen lag allerlei inbrekersmateriaal, zoals een kniptang, een schroevendraaier, een glasbreker, handschoenen, zwarte mutsen en een valse kentekenplaat. Een van de inzittenden stond in ieder geval in Nederland bekend voor feiten van diefstal. Die man werd samen met zijn passagier ook ter beschikking gesteld van het parket. De politie controleerde ook nog 60 voertuigen en 111 personen tijdens deze operatie. Er werden 6 processen-verbaal opgesteld voor het bezit van verdovende middelen en 16 processen-verbaal voor verkeersinbreuken.