Container vat vuur in Kruisvaartenstraat, Basic-Fit geëvacueerd SHVM KMJ

20 december 2019

12u03 2

In een werfcontainer in de Kruisvaartenstraat in Sint-Joost-ten-Node is vrijdagmiddag rond 11 uur een brand uitgebroken. In de container vatte een matras, samen met wat karton en papier vuur. De politie liet daarbij drie wagens verplaatsen, zodat deze niet beschadigd konden geraken. Bovendien werden enkele personen uit het nabijgelegen Basic-Fit club geëvacueerd aangezien de rookontwikkeling ook in de zaal binnendrong.

Tijdens het incident vielen geen gewonden. Volgens woordvoerder van de brandweer Walter Derieuw was het vuur snel onder controle. De precieze oorzaak van de brand is nog niet gekend.