Conservatorium pakt uit met luchtzuiverende reclamebanner SZM

11 september 2019

12u42 0 Brussel Het Koninklijk Conservatorium in Brussel financiert de renovatie van hun raamkozijnen aan de hand van een reclamebanner. Dat gebeurt ondertussen wel vaker, maar hun banner zuivert ook de lucht, een Belgische primeur.

De plannen voor een grondige renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel is al lange tijd aan de gang. Grote delen van het gebouw zijn namelijk op instorten. Momenteel is het renovatieproject in volle studiefase en de aanvang van de werken zijn gepland voor 2022. VZW Conservamus zorgde er echter voor dat de renovatie van de raamkozijnen al in gang werden gestoken. Daarvoor deden ze beroep op een megabanner met reclame van de elektrische fietsen van ‘Cowboy’. De opbrengst van de reclame dekken grotendeels de kosten van de renovatie.

Het doek dat sinds deze maand gehangen werd heeft integendeel tot andere banners een uniek geïntegreerd systeem. Dankzij de samenwerking van mediapartners Urban Media en Clear Channel met The Breath, wordt de lucht namelijk via de banner ook gezuiverd. Dat is een primeur in België. Het doek is gemaakt van een speciaal CO2 absorberend materiaal. Aanstaande weekend is het Koninklijk Conservatorium bovendien te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15 september.